Большое евразийское партнерство может развиваться на базе ЕАЭС и СНГ

Он обратил внимание на такую важную тему, как Большое евразийское партнерство. «Мы серьезно относимся к этому вопросу, и сегодня выступающие представляли разные институты — российские, международные. Было заинтересованное обсуждение, предлагались конкретные пути решения этих вопросов. Конечно, к этому вопросу нужно очень внимательно подходить, так скажем, поступательно. Мое личное мнение, что мы должны уже базироваться на тех организациях и институтах, которые мы создали уже, — [на] евразийских. У нас есть ЕАЭС, СНГ и другие институты, которые уже дали положительные результаты, и мы должны развивать это», — сказал он по итогам специальной сессии «Большое евразийское партнерство: стратегия развития».
Сарсенбаев подчеркнул, что развитие Большого евразийского партнерства необходимо для развития «транспортных путей, которые проходят, в частности, через Казахстан, Туркменистан, Иран». «Я сам, будучи послом Казахстана в Индии, занимался несколько лет проектом железной дороги Север — Юг, — продолжил он. — Мы построили фактически новую железную дорогу, и она доходит до порта Бендер-Аббас. Из порта Актау в Казахстане до Бендер-Аббаса 2 300 км — это трое суток для состава. Сегодня Китай выносит свои проекты по Центральной Азии и России. Поэтому все эти вопросы крайне актуальны, и мы должны об этом думать».
ХVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит с 12 по 17 мая. ТАСС — генеральный информационный партнер.