Большое евразийское партнерство может развиваться на базе ЕАЭС и СНГ

Он обратил внимание на такую важную тему, как Большое евразийское партнерство. «Мы серьезно относимся к этому вопросу, и сегодня выступающие представляли разные институты — российские, международные. Было заинтересованное обсуждение, предлагались конкретные пути решения этих вопросов. Конечно, к этому вопросу нужно очень внимательно подходить, так скажем, поступательно. Мое личное мнение, что мы должны уже базироваться на тех организациях и институтах, которые мы создали уже, — [на] евразийских. У нас есть ЕАЭС, СНГ и другие институты, которые уже дали положительные результаты, и мы должны развивать это», — сказал он по итогам специальной сессии «Большое евразийское партнерство: стратегия развития».