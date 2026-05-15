МИД РФ: молодые дипломаты ОИС открыты к диалогу с коллегами из всех стран

КАЗАНЬ, 15 мая. /ТАСС/. Участники Форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) открыты к открытому и равноправному диалогу с коллегами из всех государств. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям (ДМГК) МИД РФ Константин Колпаков в интервью на полях XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Ранее ТАСС сообщал, что межцивилизационный диалог «Россия — Исламский мир» стал основной темой юбилейного Х форума молодых дипломатов стран ОИС, который прошел в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». В этом году в форуме молодых дипломатов приняли участие представители 20 стран.
«Мы всегда открыты к диалогу, если он уважительный, равноправный и открытый. Как только мы поймем, что дипломаты, которые представляют недружественные правительства и сами правительства будут готовы к такому диалогу, мы возобновим взаимодействие и обсуждение со своими коллегами актуальных международных отношений», — сказал Колпаков, отвечая на вопрос ТАСС об интересе к форуму молодых дипломатов стран, с которыми сейчас не ведется взаимодействия.
Он отметил, что в 2026 году повестка юбилейного форума была насыщена: обсуждались современные геополитическая и геоэкономическая обстановки, роль стран Организации исламского сотрудничества в установлении нового, справедливого, многополярного мира, а также цифровизация, искусственный интеллект и инструменты дипломатии второго трека. При этом уже начинает выстраиваться повестка 2027 года.
«Повестка будет актуальной. Безусловно, мы будем исходить из тех реалий, которые будут по состоянию на 2027 год, но тем не менее останутся, конечно, ключевые темы, на которые мы будем опираться — это развитие современных международных отношений, роль международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, БРИКС, ШОС, ОИС, АСЕАН», — подчеркнул Колпаков.
XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит с 12 по 17 мая в Казани. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.