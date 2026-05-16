Мордовия договорилась с "Камазом" о поставке автомобилей для семейного такси

«На встрече с руководством “Камаза” поговорили о покупке машин для нашего семейного такси — нам не хватает семиместных автомобилей для многодетных семей. Договорились, что поставка будет, потому что люди просят увеличить количество семейных такси в Саранске. И, конечно, обсудили вопросы поставок наших предприятий на “Камаз” — это компании “Верстакофф”, Приборостроительный завод. В общем, очень деловая повестка: политики мало, экономики много!» — отметил Здунов.