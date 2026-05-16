Мордовия договорилась с "Камазом" о поставке автомобилей для семейного такси

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Власти Мордовии договорились с «Камазом» о поставке автомобилей для семейного такси в Саранске. Об этом сообщается на сайте Мордовии по итогам участия главы республики Артема Здунова в пленарном заседании XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«На встрече с руководством “Камаза” поговорили о покупке машин для нашего семейного такси — нам не хватает семиместных автомобилей для многодетных семей. Договорились, что поставка будет, потому что люди просят увеличить количество семейных такси в Саранске. И, конечно, обсудили вопросы поставок наших предприятий на “Камаз” — это компании “Верстакофф”, Приборостроительный завод. В общем, очень деловая повестка: политики мало, экономики много!» — отметил Здунов.
Он отметил, что делегация республики традиционно приезжает на форум, чтобы привлечь внимание инвесторов к региону.
«Встретились с крупными инвесторами, наши производители презентовали свою продукцию. Работаем над нашими проектами и заполнением особой экономической зоны. Сегодня мы организовали полноценную международную торговую миссию. Все наши встречи — с Узбекистаном, Киргизией, Казахстаном, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами — были нацелены на продажу продукции наших промышленных и перерабатывающих компаний. Основные направления, по которым мы сконцентрировались, — наша светотехника, фармацевтика и мясная продукция, прорабатывали и логистические маршруты», — рассказал Здунов.
XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит с 12 по 17 мая.
