На Ливадийском заводе начали строить два судна проекта 06340 в Приморье

Старт работам дали 15 мая. Водный транспорт создают по проекту самого Ливадийского завода. Будущие суда предназначены для обеспечения морской перевозки грузов и автомобилей. Они будут курсировать в направлении островных и удаленных участков побережья. При этом техника сможет без проблем выгружать содержимое на необорудованный берег. Длина каждого объекта составит 27 метров, а ширина — шесть метров. Еще пару таких же судов планируют заложить на предприятии в следующем году.