Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ливадийском заводе начали строить два судна проекта 06340 в Приморье

Специалисты планируют заложить еще пару аналогичных объектов в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

На производственной площадке Ливадийского ремонтно-судостроительного завода состоялась торжественная церемония закладки килей двух новых судов проекта 06340. За их созданием будут следить инженеры Российского морского регистра судоходства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Старт работам дали 15 мая. Водный транспорт создают по проекту самого Ливадийского завода. Будущие суда предназначены для обеспечения морской перевозки грузов и автомобилей. Они будут курсировать в направлении островных и удаленных участков побережья. При этом техника сможет без проблем выгружать содержимое на необорудованный берег. Длина каждого объекта составит 27 метров, а ширина — шесть метров. Еще пару таких же судов планируют заложить на предприятии в следующем году.

«Суда проекта 06340 строятся на класс РС по проекту Ливадийского РСЗ. Техническое наблюдение за строительством объектов ведут инженеры-инспекторы Приморского отделения Дальневосточного филиала РС», — рассказали в Российском морском регистре судоходства.

В настоящее время работы на производственной площадке уже стартовали. Все дальнейшие этапы будут проходить под строгим контролем специалистов.