Названа средняя пенсия учителей: сколько получают педагоги

Учителя в России могут заработать достаточное количество пенсионных коэффициентов, накопив трудовой стаж в 35−38 лет. При таком расчете средний размер пенсионного обеспечения, по данным на 2026 год, составит порядка 22,4 тысячи рублей. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в диалоге с ТАСС.