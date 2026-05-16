Названа средняя пенсия учителей: сколько получают педагоги

Профессор Сафонов: средний размер учительской пенсии составит около 22,4 тысячи.

Источник: Комсомольская правда

Учителя в России могут заработать достаточное количество пенсионных коэффициентов, накопив трудовой стаж в 35−38 лет. При таком расчете средний размер пенсионного обеспечения, по данным на 2026 год, составит порядка 22,4 тысячи рублей. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в диалоге с ТАСС.

Он уведомил, что в большей части России средняя зарплата учителя составляет 60,7 тысячи рублей. Женщины могут выйти на пенсию по достижении 59 лет, а мужчины — в возрасте от 64 лет.

«Средняя пенсия по стране на основе средней учительской зарплаты составляет порядка 22 400 рублей в месяц», — оценил Александр Сафонов.

Самые высокие пенсии получают жители Чукотки, Магаданской области, Камчатского края, Ненецкого и Ханты-Мансийского АО. Им выплачивают в среднем от 35 тысяч рублей.

