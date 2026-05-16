Слуцкий предложил запретить МФО передавать долги граждан коллекторам

Кроме того, парламентарий указывает на рост числа нарушений при взыскании задолженности. «Проверки выявили более 762 тыс. нарушений со стороны взыскателей, а каждая третья жалоба граждан — обоснованная», — подчеркнул он. Среди наиболее частых нарушений — угрозы, психологическое давление, общение с родственниками должников без их согласия и разглашение персональных данных.