Слуцкий предложил запретить МФО передавать долги граждан коллекторам

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением запретить микрофинансовым организациям (МФО) передавать долги по микрозаймам коллекторским агентствам. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«ЛДПР предлагает запретить уступку прав (требований) по договору микрозайма коллекторским агентствам — МФО не вправе уступать права (требования) по договору микрозайма лицу, не являющемуся кредитной или микрофинансовой организацией», — говорится в обращении.
По данным, приведенным Слуцким, в 2025 году коллекторам передали долгов на 113,4 млрд рублей. «ЛДПР предлагает четкий и решительный шаг: полностью запретить МФО передавать долги коллекторам. Кто дал займ — тот и отвечает за его возврат», — сказал Слуцкий ТАСС.
Кроме того, парламентарий указывает на рост числа нарушений при взыскании задолженности. «Проверки выявили более 762 тыс. нарушений со стороны взыскателей, а каждая третья жалоба граждан — обоснованная», — подчеркнул он. Среди наиболее частых нарушений — угрозы, психологическое давление, общение с родственниками должников без их согласия и разглашение персональных данных.
По мнению Слуцкого, предлагаемая мера позволит прекратить практику передачи просроченных долгов коллекторам и повысит ответственность самих МФО при выдаче займов. «Предлагаемый запрет будет способствовать повышению ответственности самих МФО при выдаче займов, поскольку лишит их возможности переложить риски невозврата на третьих лиц посредством цессии», — говорится в письме.