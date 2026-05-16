ВТБ: неделя на рынке акций прошла с перевесом покупателей

Согласно им, клиенты «ВТБ мои инвестиции» на этой неделе активно покупали акции «Сбера» и «Газпрома». Уточняется, что интерес к акциям последнего поддерживается предстоящим заседанием совета директоров компании 19 мая, на котором обсудят дивиденды за 2025 год. Между тем бумаги «Сбера» привлекли инвесторов на фоне публикации финансовых результатов по РПБУ за четыре месяца 2026 года.