ВТБ: неделя на рынке акций прошла с перевесом покупателей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. На российском рынке акций в течение недели преобладали покупатели, перевес сохранялся небольшой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВТБ со ссылкой на данные «Индекса ВТБ».
Согласно им, клиенты «ВТБ мои инвестиции» на этой неделе активно покупали акции «Сбера» и «Газпрома». Уточняется, что интерес к акциям последнего поддерживается предстоящим заседанием совета директоров компании 19 мая, на котором обсудят дивиденды за 2025 год. Между тем бумаги «Сбера» привлекли инвесторов на фоне публикации финансовых результатов по РПБУ за четыре месяца 2026 года.
В отраслевом разрезе на этой неделе клиенты «ВТБ мои инвестиции» активно покупали бумаги представителей финансового сектора (+21,4%). Больше всего продаж наблюдалось в акциях компаний из отрасли нефти и газа (-35,3%).
«Индекс Мосбиржи оттолкнулся от уровня 2,6 тыс. пунктов и устремился вверх. Укрепление рубля продолжилось, несмотря на возобновление покупок валюты Банком России по бюджетному правилу: нетто покупки составляют 1,2 млрд рублей в день. Высокие цены на нефть оказывают поддержку рублю. Стоимость нефти марки Brent находится возле $108 за баррель», — заключил инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Алексей Корнилов.