Ввоз рыбы из Армении оказался под усиленным контролем Россельхознадзора

Россельхознадзор проведет инспекции армянских предприятий после подозрений в поставках фальсифицированной рыбной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о компаниях, поставки которых в Россию ранее приостановили. В Россельхознадзоре заявили, что возникли подозрения в возможном ввозе продукции европейского происхождения под видом армянской.

Особое внимание у ведомства вызвали партии радужной форели. По данным службы, проверка показала несоответствие рыбы сведениям, указанным в документах.

В Россельхознадзоре отметили, что у ввезенной продукции оказался нетипичный окрас, а вес рыбы значительно превышал норму. В ведомстве пришли к выводу, что продукция может относиться к другому семейству лососевых или форели, что указывает на возможную фальсификацию.

В службе подчеркнули, что разведение и продажа лосося в большей степени характерны для европейских стран. При этом такая продукция может подпадать под санкционные ограничения.

Кроме проверки рыбной продукции Россельхознадзор намерен провести инспекцию армянских растениеводческих предприятий. В ведомстве заявили, что заинтересованы в поставках именно армянской продукции.

Также служба сообщила о росте числа случаев выявления карантинных объектов в товарах, поступающих из Армении в Россию.

По мнению Россельхознадзора, это говорит о недостаточном контроле со стороны компетентных органов Армении и вызывает сомнения в надежности системы сертификации экспортируемой продукции.

Сейчас в отношении товаров из Армении уже усилен фитосанитарный контроль. С 19 мая 2026 года Россельхознадзор планирует направить для проверок дополнительных специалистов из центрального аппарата ведомства.

