Глава КХФ задолжал работникам более 600 тысяч в Братске

IrkutskMedia, 16 мая. В Братске прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате перед работниками крестьянского (фермерского) хозяйства. Служащие ведомства установили, что пятерым сотрудникам не переводились оплата за труд и отпускные.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в результате перед работниками образовалась задолженность на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Служащий ведомства внес в адрес главы КФХ представление. После прокурорского вмешательства долг по оплате труда перед работниками полностью погашен. Кроме того, гражданам выплатили компенсацию за задержку на общую сумму более 100 тысяч рублей. Одно должностное лицо прокурор привлек к дисциплинарной ответственности.
Ранее агентство сообщало, что в Тулуне было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам местного камнеобрабатывающего производства. По версии следствия, индивидуальный предприниматель более 2 месяцев не выплачивала зарплату семи сотрудникам, несмотря на наличие финансовой возможности. Поводом для расследования стали материалы прокурорской проверки и обращения граждан о нарушении трудовых прав.