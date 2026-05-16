Компания по вывозу мусора отдала подрядчикам 80 миллионов рублей в Приморье

Предприятие задержало оплату услуг по транспортировке твердых отходов.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае природоохранная прокуратура заставила регионального оператора погасить более 80 миллионов рублей долга. Организация задолжала крупную сумму подрядным компаниям за уже оказанные услуги. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Ранее в профильное ведомство обратились местные предприниматели. Краевое предприятие нарушило условия договоров и не заплатило шести организациям. Общая сумма задолженности превысила 80 миллионов рублей.

«Региональным оператором в нарушение условий договоров не произведена оплата шести подрядным организациям за оказанные в январе — марте 2026 года услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов», — рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

В настоящее время после рассмотрения представления прокурора краевое предприятие полностью рассчиталось по своим финансовым обязательствам. Задолженность перед компаниями погашена, нарушение ритмичности вывоза мусора в регионе не допущено.