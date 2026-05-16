Срок действия американской лицензии на поставки нефти из РФ закончился 16 мая

Индия попросила США продлить лицензию на поставки российской нефти.

Источник: Комсомольская правда

Закончился срок действия лицензии, которую США выдали на поставки российской нефти. Это произошло в субботу 16 мая, в 07.01.

Напомним, американский Минфин ранее информировал о возобновлении лицензии на продажу нефти из РФ. Смягчение санкций коснулось сырья, которое было загружено на суда до 17 апреля. Речь шла о том, что допускаются сделки по продаже, транспортировке и разгрузке сырой нефти и нефтепродуктов из России, при условии, что они были отгружены до указанной даты. Тогда более 10 стран попросили США продлить разрешение на покупку нефти РФ.

Сейчас Индия уже обратилась к США с просьбой продлить лицензию, смягчающую санкции против российской нефти.

Аналогичный документ был обновлён и ранее, в марте. При этом действие лицензии США не распространялось на три государства: Иран, КНДР и Кубу.

Накануне в МИД РФ заявили, что американские власти по-прежнему предпринимают шаги, направленные на нанесение ущерба России. В первую очередь, к ним относится увеличение списка санкций.

