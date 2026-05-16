В ФРГ предупредили о риске нехватки нефти после проблем с «Дружбой»

Германия может столкнуться с дефицитом нефти уже к концу мая на фоне истощения запасов, ранее поступавших по нефтепроводу «Дружба». Об этом РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По словам Нимайера, запасы нефти, ранее полученные по нефтепроводу «Дружба», подходят к концу. Он напомнил, что министр экономики и энергетики Германии Катарина Райхе еще в марте предупреждала о риске нехватки горючего в мае.

Ситуация осложнилась после решения прекратить с 1 мая транзит казахстанской нефти в Германию через «Дружбу». В России это объясняли техническими возможностями. По данным Рейтер, в 2025 году Германия получила по этому маршруту 2,146 миллиона тонн казахстанской нефти, а в первом квартале 2026 года — 730 тысяч тонн.

Завод в Шведте особенно важен для востока Германии. Он обеспечивает значительную часть потребностей Берлина и региона в топливе. При этом немецкие власти заявляли, что безопасность поставок в целом не находится под угрозой, а загрузка завода в мае должна сохраняться примерно на уровне 80%.

Берлин ищет замену прежнему маршруту. Среди вариантов называют поставки через польский порт Гданьск и немецкий Росток. Польская сторона заявляла, что готова рассматривать увеличение поставок при наличии технических и рыночных условий.

Дополнительное давление создает кризис вокруг Ормузского пролива. Через этот маршрут раньше проходила значительная часть мировой торговли нефтью. На фоне конфликта вокруг Ирана поставки резко осложнились, а цены на нефть выросли.

Из-за этого страны Персидского залива пытаются быстрее развивать обходные маршруты. Объединенные Арабские Эмираты, например, ускоряют строительство трубопровода к порту Фуджейра, чтобы меньше зависеть от Ормузского пролива.

На мировом рынке уже усилились опасения из-за сокращения запасов топлива. По данным западных СМИ, нефтяные компании предупреждают о риске дальнейшего роста цен, если перебои с поставками сохранятся.

Таким образом, Германия оказалась под двойным давлением: прежний маршрут через «Дружбу» перестал работать для казахстанской нефти, а мировой рынок нефти стал более нервным из-за Ближнего Востока. Немецкие власти утверждают, что ищут замену поставкам, однако риск перебоев для завода в Шведте остается одной из главных проблем.

«Дружба» — один из самых протяженных нефтепроводов в мире и ключевой маршрут поставок российской нефти в Европу. Несмотря на политические изменения последних лет, он остается важным элементом энергетической инфраструктуры региона. В этом материале разбираем, что представляет собой нефтепровод «Дружба», как он устроен и какую роль играет сегодня.
