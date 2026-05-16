КАЗАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Роскачество разрабатывает стандарт для транспортных приложений, который должен быть утвержден к концу года. В дальнейшем организация планирует, что его примут на уровне ГОСТа. Об этом ТАСС сообщил руководитель организации Максим Протасов в кулуарах экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«Данный стандарт, мы считаем, до конца года пройдет уже общественное обсуждение и будет утвержден. Это будет сначала опережающий стандарт Роскачества. Затем мы предполагаем провести его апробацию, вывести на уровень предварительного ГОСТа, и затем до ГОСТа», — рассказал он.
Как отметил Протасов, сейчас достаточно много приложений и электронных ресурсов, которые организуют логистику и помогают логистам и водителям ориентироваться и доставлять груз. При этом эти приложения имеют разный интерфейс и достаточно непросто совместимы друг с другом. Стандарт разрабатывается для того, чтобы облегчить жизнь разработчикам, чтобы улучшить сервис и качество работы для логистических структур, логистических компаний и самих водителей.
Стандарт разрабатывается совместно с отраслевыми специалистами в рамках технического комитета Роскачества, который является лидером по целому ряду направлений стандартизации в реестре в рейтинге Росстандарта, добавил Протасов.
