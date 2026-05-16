Уволенные сотрудники могут получить выплаты по больничному

Даже после увольнения россияне могут оформить больничный и получить выплаты.

Даже после увольнения россияне могут оформить больничный и получить выплаты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Департаменте организационного развития Роскачества.

Эксперты пояснили, что право на пособие сохраняется, если человек заболел в течение 30 календарных дней после увольнения.

При этом есть важное условие: на момент открытия больничного бывший сотрудник не должен быть официально устроен на новую работу.

В Роскачестве уточнили, что такой больничный оплачивается в размере 60 процентов от среднего заработка за последние два года. Размер выплаты не зависит от трудового стажа.

Речь идет только о болезни самого работника. Например, больничный по уходу за ребенком после увольнения уже не оплачивается.

Также в Роскачестве отметили, что современные компании стараются сохранять нормальные отношения с сотрудниками даже после увольнения. По мнению экспертов, это влияет на атмосферу внутри коллектива и уровень доверия в компании.

