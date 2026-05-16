Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Копылова: в России строительство бань подорожало до 20% за год

Стоимость зависит от технологий, сообщила руководитель направления по работе с партнерами в индивидуальном жилищном строительстве федеральной компании "Этажи"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Стоимость строительства бань в России за последний год выросла на 15−20%, в зависимости от технологий строительства. Об этом рассказала в беседе с ТАСС руководитель направления по работе с партнерами в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) федеральной компании «Этажи» Кристина Копылова.

«Стоимость строительства бань в России за последний год выросла на 15−20%, в зависимости от технологий строительства. Если говорить про каркасные бани, они подорожали в среднем на 10−15%, бани из бруса и бревна на 15−20%, из газоблока и керамзитоблока в среднем на 5−7%» — сообщила она.

По словам эксперта, каркасные бани остаются одними из самых дешевых и быстрых в части строительства и не требующих существенных затрат на обустройство фундамента. В московском регионе такие компактные бани стоят от 750−800 тыс. рублей, в других регионах — в среднем от 500−600 тыс. рублей. Бани из бруса и бревна «под ключ» обходятся от 900 тыс. рублей, каменные будут стоить от 1,1 млн рублей.

«Причин роста стоимости строительства бань несколько: дефицит профессиональных бригад, удорожание цен на основные строительные материалы и услуги, сокращение объемов продаж, что сказывается на себестоимости», — добавляет эксперт.

При этом спрос на бани, по ее словам, за год снизился примерно на 10−15%: в основном из-за отсутствия доступных кредитных ресурсов, в результате чего часть россиян были вынуждены отложить начало строительства и копить необходимую сумму. Граждане стали чаще рассматривать поэтапное возведение бани, заказывая отдельно отсыпку и подготовку площадки под ее строительство, затем фундамент, отдельно коробку и уже позднее внутреннюю отделку. Нередко комбинируют технологии, к примеру, заказывают парилку из бревна или бруса, а остальную часть — по каркасной технологии с сезонным утеплением. Принципиально важным стали место для отдыха с панорамным остеклением и терраса.