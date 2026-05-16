Названы условия получения крупной денежной выплаты для студентов Челябинской области

— Областное единовременное пособие при рождении ребёнка предоставляется всем семьям в регионе, независимо от уровня их дохода, — поделилась с изданием «АиФ-Челябинск» замминистра социальных отношений Челябинской области Ольга Туркова. — В прошлом году размер пособия составил 7 154 рубля, и за год этой мерой поддержки воспользовались более 20 тысяч семей. Студенческий семейный капитал — новая мера, которая быстро набирает популярность, ведь за это время было подано более 207 заявлений, а уже более 60 семей успешно воспользовались этой поддержкой для первоначального взноса по ипотеке или покупки квартиры.