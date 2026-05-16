Названы условия получения крупной денежной выплаты для студентов Челябинской области

Новая выплата предоставляется молодым родителям, которые получают высшее или среднее специальное образование впервые в жизни. Важным условием является то, что оба супруга или единственный родитель должны учиться в учебных заведениях на территории Челябинской области. При этом сумма поддержки не является фиксированной — она регулярно индексируется, а при рождении второго ребёнка увеличивается сразу на 20%.
Размер регионального капитала сейчас составляет более миллиона рублей (1 миллион 81 тысяча 600 рублей), что является солидной суммой для начинающих специалистов. Подать заявление на выплату можно после предоставления обычной справки из колледжа, техникума или университета. Направить эти государственные деньги разрешается строго на улучшение жилищных условий, причём купить недвижимость можно только в пределах Челябинской области.
— Областное единовременное пособие при рождении ребёнка предоставляется всем семьям в регионе, независимо от уровня их дохода, — поделилась с изданием «АиФ-Челябинск» замминистра социальных отношений Челябинской области Ольга Туркова. — В прошлом году размер пособия составил 7 154 рубля, и за год этой мерой поддержки воспользовались более 20 тысяч семей. Студенческий семейный капитал — новая мера, которая быстро набирает популярность, ведь за это время было подано более 207 заявлений, а уже более 60 семей успешно воспользовались этой поддержкой для первоначального взноса по ипотеке или покупки квартиры.
На социальную поддержку семей с детьми на территории Челябинской области выделяются огромные бюджетные средства. Комплексная система включает в себя десятки федеральных и региональных мер, которые охватывают весь жизненный цикл ребёнка — от рождения до совершеннолетия. Профильные органы социальной защиты только за последний год оказали адресную помощь более чем трём тысячам семей в самых разных жизненных ситуациях.
