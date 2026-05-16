В Германии заговорили о крупнейшем экономическом кризисе со времен Второй мировой войны

Глава немецкой компании Trumpf Никола Лейбингер-Каммюллер заявила, что экономика Германии переживает худший период со времен окончания Второй мировой войны.
По ее словам, нынешние проблемы оказались серьезнее последствий пандемии коронавируса. Она отметила, что на экономику давят высокие процентные ставки, инфляция и дорогие энергоносители. Дополнительные трудности для европейского рынка создает рост поставок китайских товаров.
Профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Михаил Гордиенко заявил агентству «Прайм», что экономика Германии уже несколько лет практически не растет, а промышленность постепенно теряет конкурентные преимущества.
По его оценке, в ближайшие годы страну ждет слабый или почти нулевой экономический рост. Эксперт также прогнозирует нестабильность в промышленности и усиление давления на ключевые отрасли, включая автопром и химическую промышленность.
Гордиенко считает, что государство будет все активнее вмешиваться в экономику через увеличение расходов на оборону и инфраструктуру.
Доцент Финансового университета при правительстве России Артем Пылин добавил, что немецкая экономика особенно тяжело переживает рост цен на энергию и снижение мирового спроса. По его словам, Германия долгое время зависела от экспорта, и сейчас эта модель сталкивается с серьезными проблемами.
Эксперт также допустил дальнейшую деиндустриализацию в энергоемких секторах экономики.
По мнению специалистов, скорость восстановления Германии будет зависеть от цифровизации, снижения зависимости от внешних рынков и способности немецких компаний сохранять технологическое преимущество.
