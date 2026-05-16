В Латвии пожаловались на рост цен на продукты и тяжелое положение пенсионеров

Жителям Латвии все сложнее справляться с повседневными расходами. Люди вынуждены экономить на еде, потому что большая часть денег уходит на коммунальные услуги, электричество и продукты. Об этом РИА Новости рассказал бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
По его словам, после уплаты налогов средняя зарплата в стране составляет около 800 евро. При этом только коммунальные платежи за обычную двухкомнатную квартиру могут доходить до 270 евро в месяц.
Сильнее всего, как утверждается, страдают пенсионеры. Многие получают пенсии от 300 до 450 евро и вынуждены покупать только самые дешевые продукты — макароны, хлеб и товары со скидками. Дорогие продукты люди все чаще просто перестают брать.
Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов жаловался на стоимость яиц. По его словам, в Латвии упаковка стоит около 5,6 евро, тогда как в Белоруссии — примерно 1 евро.
На фоне этого в стране продолжают расти цены на коммунальные услуги и транспорт. По данным Центрального статистического управления Латвии, инфляция в стране в начале 2026 года держалась на уровне около 3%. При этом сильнее всего дорожали жилье, электроэнергия, транспорт и топливо.
Согласно опросу банка Citadele, больше 60% жителей Латвии больше всего беспокоят цены на продукты, бензин и коммунальные платежи.
Экономисты объясняют ситуацию сразу несколькими причинами: дорогими энергоресурсами, ростом налогов, высокой стоимостью топлива и слабым ростом экономики. Власти страны при этом прогнозируют, что инфляция в 2026 году останется на уровне 3−4%.
