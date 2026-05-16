Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Латвии пожаловались на рост цен на продукты и тяжелое положение пенсионеров

Жителям Латвии все сложнее справляться с повседневными расходами.

Жителям Латвии все сложнее справляться с повседневными расходами. Люди вынуждены экономить на еде, потому что большая часть денег уходит на коммунальные услуги, электричество и продукты. Об этом РИА Новости рассказал бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

По его словам, после уплаты налогов средняя зарплата в стране составляет около 800 евро. При этом только коммунальные платежи за обычную двухкомнатную квартиру могут доходить до 270 евро в месяц.

Сильнее всего, как утверждается, страдают пенсионеры. Многие получают пенсии от 300 до 450 евро и вынуждены покупать только самые дешевые продукты — макароны, хлеб и товары со скидками. Дорогие продукты люди все чаще просто перестают брать.

Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов жаловался на стоимость яиц. По его словам, в Латвии упаковка стоит около 5,6 евро, тогда как в Белоруссии — примерно 1 евро.

На фоне этого в стране продолжают расти цены на коммунальные услуги и транспорт. По данным Центрального статистического управления Латвии, инфляция в стране в начале 2026 года держалась на уровне около 3%. При этом сильнее всего дорожали жилье, электроэнергия, транспорт и топливо.

Согласно опросу банка Citadele, больше 60% жителей Латвии больше всего беспокоят цены на продукты, бензин и коммунальные платежи.

Экономисты объясняют ситуацию сразу несколькими причинами: дорогими энергоресурсами, ростом налогов, высокой стоимостью топлива и слабым ростом экономики. Власти страны при этом прогнозируют, что инфляция в 2026 году останется на уровне 3−4%.

Читайте также: Украинские дроны ударили по Латвии и обрушили правительство страны.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше