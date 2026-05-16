Россия нарастила закупки яблок из Бразилии до максимума за 5 лет

В 2025 году Россия нарастила закупки грузинских яблок до максимума с 2009 года. К концу прошлого лета средняя розничная стоимость яблок выросла на 14% год к году, превысив 140 ₽ за кг. В 2025 году рост цен был связан с погодным фактором, а также резким ростом себестоимости производства такой продукции.