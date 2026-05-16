Сеть супермаркетов «Бахетле» существенно сократит число магазинов в Казани

По информации собеседника издания, в ближайшее время работу прекратят магазины возле поселка Залесный на одноименной улице и в Авиастроительном районе на Ленинградской. В дальнейшем под закрытие могут попасть также супермаркеты на Чистопольской улице и Оренбургском тракте.
Если планы реализуют, в Казани останутся работать только два магазина сети — на улице Ершова рядом с парком Горького и на Павлюхина. При этом здание магазина в центре города, как ожидается, могут продать новому владельцу, а сам «Бахетле» сохранит статус якорного арендатора.
За последние годы сеть уже закрыла несколько крупных магазинов в столице Татарстана — на улице Тукая, в ЦУМе, в Дербышках и в торговом центре на проспекте Ямашева. Осенью 2025 года прекратил работу единственный магазин сети в Набережных Челнах, а позже закрылся и объект в Москве.
Владельцем и генеральным директором сети остается бывший депутат Госсовета Татарстана Муслима Латыпова.
Ранее Латыпова заявляла, что компания делает ставку на развитие доставки, магазинов у дома и торговых точек в туристических местах. Также она сообщала о планах вернуться в ЦУМ, где сейчас работает Центр уникального мастерства.