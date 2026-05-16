Казахстан стал крупнейшим внешнеторговым партнером Мордовии

АСТАНА, 16 мая — Sputnik. Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев возглавил казахстанскую делегацию на XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Источник: Минторговли и интеграции Казахстана

В Казани Казахстан представил экспортный и инвестиционный потенциал страны, а также стратегию развития искусственного интеллекта и цифровизации экономики.

Также на полях форума Арман Шаккалиев встретился с делегацией Республики Мордовия.

Как заявили в администрации Мордовии, Казахстан является крупнейшим внешнеторговым партнером республики.

«Его доля (Казахстана — Sputnik) в общем объеме экспорта превышает 40%. За последние годы товарооборот вырос практически вдвое. Республика экспортирует подвижной состав, кабельную продукцию, электрооборудование, продукты питания. Казахстан, в свою очередь, поставляет оборудование, химическую продукцию, пластмассу, бумагу», — сообщили в администрации Мордовии.

К тому же, Казахстан занимает первое место по объему экспортируемой из Мордовии продукции. В апреле 2026 года в Саранске открылся офис почетного консула Республики Казахстан.

«Будем наполнять наше взаимодействие новым содержанием. Благодарим руководство Мордовии за открытость к сотрудничеству. Для Казахстана Россия была и остается ключевым стратегическим партнером и надежным союзником. Мы готовы выступить хорошим партнером», — сказал Арман Шаккалиев на встрече с делегацией Мордовии в Казани.

Также на встрече стороны договорились, что осенью 2026 года состоится бизнес-миссия Республики Мордовия в Республику Казахстан. В программу бизнес-миссии войдут встречи с отраслевыми объединениями, посещение промышленных предприятий, переговоры по кооперации в промышленной сфере, сельском хозяйстве.

В рамках масштабного мероприятия Шаккалиев встретился и с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, а также с руководством Чувашской Республики.

«Россия остается одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана. Мы видим значительный потенциал в цифровизации, промышленной кооперации, логистике и торговле — и по всем этим направлениям уже ведется активная совместная работа», — отметил на форуме Арман Шаккалиев.