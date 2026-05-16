Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 16 мая

Национальным банком определены курсы валют на 16 мая, субботу. В частности, на этот день курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены в значениях, установленных перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 16 мая, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7697 белорусского рубля, 1 евро — 3,2430 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8183 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 15 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись в субботу, 16 мая.
