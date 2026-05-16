В Зеленодольском районе построят реабилитационный медцентр за 2 млрд рублей

На международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum» заключено соглашение о строительстве реабилитационного медицинского центра в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.
Объем инвестиций в проект составит порядка двух миллиардов рублей. Реализация запланирована в ближайшие три года. Проект должен усилить систему восстановительной медицины в районе и стать одним из крупнейших вложений в развитие медицинской инфраструктуры муниципалитета за последние годы.
Всего на форуме заявлено 116 соглашений в различных сферах: образование, здравоохранение, промышленность. XVII международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» проходит в Казани с 12 по 17 мая 2026 года. В нем участвуют представители 103 стран. Основная деловая программа завершилась 15 мая в МВЦ «Казань Экспо».