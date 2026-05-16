В России уничтожили 10 тонн овощей для Беларуси, найдя опасный вирус в томатах из Азербайджана

Источник: Комсомольская правда

Так, на территории Брянской области был остановлен грузовик, под управлением белоруса, перевозивший свыше 10 тонн плодоовощной продукции. В партии томатов, которые транспортировали из Московской области в Гомельскую область, был обнаружен опасный вирус. В частности, в образцах томатов азербайджанского происхождения при лабораторной фитосанитарной экспертизе был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Кроме того, у перевозчика не было фитосанитарного сертификата.

В остальной части продукции карантинных объектов обнаружено не было. Однако, чтобы не допустить распространения опасного вируса, задержанные фрукты и овощи уничтожили.

— Перевозчик привлечен к административной ответственности, — прокомментировали в Россельхознадзоре.