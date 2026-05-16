На Урале создают первый российский высокоскоростной поезд

Предприятие «Уральские локомотивы» 15 мая посетили губернатор Свердловской области Денис Паслер, министр транспорта России Андрей Никитин и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Они оценили, как продвигается работа над первым российским высокоскоростным электропоездом.
Денис Паслер отметил, что федеральный центр уделяет большое внимание развитию транспортной инфраструктуры, а Средний Урал получил особую роль в одном из ключевых инновационных проектов страны. Именно на заводе в Верхней Пышме планируется серийный выпуск высокоскоростных электропоездов.
На предприятии продолжается масштабное расширение производственной базы. Здесь строят корпус формирования компонентов кузова, корпус пусконаладки электропоездов, испытательный центр тягового привода, конструкторский центр и административно-бытовой корпус. По словам Дениса Паслера, общая готовность объектов сейчас составляет 67%.
Во время визита делегация осмотрела действующее производство, где уже собирают два первых состава. На заводе сварены шесть кузовов вагонов, еще три находятся на финальной стадии. В окрашенных вагонах началась установка окон по технологии вклеивания. Этот метод впервые освоили на «Уральских локомотивах», а затем специалисты предприятия адаптировали его для высокоскоростных поездов.
Новые электропоезда получат аэродинамическую форму кузова с минимальным коэффициентом сопротивления. Такое решение должно снизить уровень шума и энергопотребление при движении состава.
Напомним, проект создания первого российского высокоскоростного поезда был запущен в феврале 2024 года. Старт ему дал президент России Владимир Путин. Производственной площадкой стали «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.
Разработка ведется для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Восьмивагонный поезд будет рассчитан на 454 пассажира и сможет развивать скорость до 400 километров в час.