Мэр Красноярска поручил усилить вывоз мусора из-за сезонного роста жалоб

Глава города Сергей Верещагин дал поручение усилить работу по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Поводом послужило увеличение числа жалоб от горожан на задержки.
По словам мэра, проблема связана с сезоном весенней уборки.
«В мае-июне жители активно наводят порядок в квартирах, на балконах, в гаражах и особенно на садовых участках. Отходов приносят больше, объём вырос по сравнению с прошлым годом. Нужно увеличить число рейсов», — пояснил Верещагин.
Мэр поручил проработать вопрос о привлечении дополнительной техники спецпредприятий и усилить мобильные бригады.
Отдельное замечание касается управляющих компаний: некоторые из них в выходные не выставляют контейнеры во дворах, из-за чего график в будни переуплотняется.
Также Верещагин обратил внимание на несанкционированный сброс строительного мусора на площадках — это запрещено. В Октябрьском районе уже тестируют систему фиксации таких нарушений, а с 12 мая усилены выездные проверки.
Штрафы за складирование строительного мусора составляют: для физических лиц — до 70 тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч рублей.