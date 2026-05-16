Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Euroclear пошел против решения суда Москвы по активам России

Бельгийский депозитарий Euroclear намерен оспорить решение Арбитражного суда Москвы по делу о российских активах.

Бельгийский депозитарий Euroclear намерен оспорить решение Арбитражного суда Москвы по делу о российских активах. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее московский арбитраж удовлетворил иск Центробанка России к Euroclear о взыскании около 200 миллиардов евро из-за блокировки российских активов.

Как уточняется, иск Банка России поступил в Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года. Сумма требований составила 18,17 триллиона рублей.

В материалах дела говорится, что в системе Euroclear находятся около 180 миллиардов евро замороженных активов российского регулятора.

После начала конфликта на Украине страны Евросоюза и Запад заморозили значительную часть российских резервов, размещенных за рубежом. Большая часть этих средств оказалась именно в бельгийском депозитарии Euroclear.

В последние месяцы вокруг российских активов усилились споры между Россией и странами ЕС. В Москве неоднократно называли заморозку средств незаконной и предупреждали о возможных ответных мерах.

При этом в Евросоюзе продолжают обсуждать механизмы использования доходов от российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что решение о возможной разблокировке активов России может быть принято только при поддержке квалифицированного большинства стран ЕС.

Читайте также: Суд удовлетворил иск ЦБ к Euroclear на 18,2 трлн руб.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше