Euroclear пошел против решения суда Москвы по активам России

Бельгийский депозитарий Euroclear намерен оспорить решение Арбитражного суда Москвы по делу о российских активах. Об этом сообщило агентство Reuters.
Ранее московский арбитраж удовлетворил иск Центробанка России к Euroclear о взыскании около 200 миллиардов евро из-за блокировки российских активов.
Как уточняется, иск Банка России поступил в Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года. Сумма требований составила 18,17 триллиона рублей.
В материалах дела говорится, что в системе Euroclear находятся около 180 миллиардов евро замороженных активов российского регулятора.
После начала конфликта на Украине страны Евросоюза и Запад заморозили значительную часть российских резервов, размещенных за рубежом. Большая часть этих средств оказалась именно в бельгийском депозитарии Euroclear.
В последние месяцы вокруг российских активов усилились споры между Россией и странами ЕС. В Москве неоднократно называли заморозку средств незаконной и предупреждали о возможных ответных мерах.
При этом в Евросоюзе продолжают обсуждать механизмы использования доходов от российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что решение о возможной разблокировке активов России может быть принято только при поддержке квалифицированного большинства стран ЕС.
