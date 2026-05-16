МАРТ Беларуси и семь маркетплейсов договорились о продаже ряда товаров

Так, между МАРТ интернет-магазином «Евроопт», «Яндекс Еда», «Белпочта», «ОЗОН», «ФЛАУВАУ», «Онлайнер» и «Delivio» подписано соглашение о сотрудничестве. Документ включает в себя реализацию нескольких различных мероприятий, в том числе связанных с обеспечением информированности и прозрачности в деятельности владельцев интернет-площадок при их взаимодействии с продавцами. Еще предусмотрели техническую возможность размещать продавцам информацию о себе и товарах, включая продукцию общепита.