МАРТ Беларуси и семь маркетплейсов договорились о продаже ряда товаров

Министерство антимонопольного регулирования и торговли и семь интернет-площадок договорились о поддержке белорусских товаров, сообщает ведомство.
Так, между МАРТ интернет-магазином «Евроопт», «Яндекс Еда», «Белпочта», «ОЗОН», «ФЛАУВАУ», «Онлайнер» и «Delivio» подписано соглашение о сотрудничестве. Документ включает в себя реализацию нескольких различных мероприятий, в том числе связанных с обеспечением информированности и прозрачности в деятельности владельцев интернет-площадок при их взаимодействии с продавцами. Еще предусмотрели техническую возможность размещать продавцам информацию о себе и товарах, включая продукцию общепита.
Согласно соглашению, будет регулярно отслеживаться размещаемая продавцами на интернет-площадках информация о товарах в части соблюдения требований законодательства Беларуси и пресечения реализации товаров, которые ограничены в обороте или не соответствуют требованиям, в том числе экстремистских товаров или материалов.
В условия соглашения еще включили пункт о развитии сети пунктов выдачи заказов (организации курьерской доставки) в малонаселенных и отдаленных населенных пунктах.
Еще документ содержит меры для повышения узнаваемости белорусских товаров и популяризации белорусской национальной кухни. Запланированы и мероприятия по стимулированию продажи белорусских товаров на маркетплейсах, созданию благоприятных условий для белорусских производителей, которые хотят вести прямые продажи на интернет-площадках.
— Соглашение носит открытый характер, и любая интернет-площадка может присоединиться к нему на единых и недискриминационных условиях, — прокомментировали в МАРТ.
Полный текст соглашения опубликован на сайте МАРТ.