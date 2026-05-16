Коммунальщики устранили масштабную аварию в Советском районе Воронежа

Работы на повреждённом водоводе на улице 9 Января завершили поздним вечером 15 мая, после чего специалисты восстановили подачу воды в дома, сообщили в РВК-Воронеж.
Почти двое суток жители части Советского района города сидели без воды. Аварийная бригада работала непрерывно, чтобы ликвидировать повреждение на трубопроводе. Специалисты заменили порядка трёх метров повреждённого водовода, обеспечили полную герметичность стыков новой стальной трубы и уплотнили все места соединений.
После завершения работ сотрудники начали открывать задвижки. В ресурсоснабжающей компании пояснили, что вода будет возвращаться в дома жителей постепенно, поскольку речь идёт о магистральном водоводе диаметром 900 мм.
Скорость восстановления зависит от этажности домов, наличия повысительно-насосной станции и территориального расположения.
Специалисты предупредили: после запуска системы вода на некоторое время может изменить цвет — это происходит из-за того, что во время отключения трубы контактируют с кислородом и покрываются тонким слоем ржавчины. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся, а сама вода по биологическому и химическому составу не несёт никакой угрозы.
Напомним, жители домов в Советском районе Воронежа остались без воды вечером 13 мая. Прорыв трубы диаметром 900 мм произошёл на улице 9 января.