Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Татнефть» не будет развивать нефтехимию в турецкой ОЭЗ: проект закрыт

Татнефть вышла из проекта по производству малеинового ангидрида в Турции. Об этом на полях форума KazanForum сообщил директор нефтегазохимического комплекса компании Азат Бикмурзин.

Источник: pixabay.com

«Компания из этого проекта ушла», — заявил представитель нефтяной компании, отказавшись от дальнейших комментариев.

О планах создания производства малеинового ангидрида в турецкой провинции Коджаэли «Татнефть» объявила еще в 2021 году. Предприятие предполагалось разместить в особой экономической зоне Gebkim. Строительство завода компания TN Maleik Petrokimya A.S. начала в 2022 году.

Изначально запуск производства планировали на 2024 год, однако информации о вводе объекта в эксплуатацию так и не появилось.

Малеиновый ангидрид считается одним из ключевых продуктов нефтехимической отрасли. Его используют при производстве пластмасс, синтетических смол, лакокрасочных материалов, клеевых составов и различных химических компонентов.

Кроме того, вещество востребовано при выпуске композитных материалов и полиэфирных смол, применяемых в автомобилестроении, судостроении, энергетике и строительной индустрии.