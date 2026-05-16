«Татнефть» не будет развивать нефтехимию в турецкой ОЭЗ: проект закрыт

О планах создания производства малеинового ангидрида в турецкой провинции Коджаэли «Татнефть» объявила еще в 2021 году. Предприятие предполагалось разместить в особой экономической зоне Gebkim. Строительство завода компания TN Maleik Petrokimya A.S. начала в 2022 году.