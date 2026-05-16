«Татнефть» не будет развивать нефтехимию в турецкой ОЭЗ: проект закрыт

«Компания из этого проекта ушла», — заявил представитель нефтяной компании, отказавшись от дальнейших комментариев.
О планах создания производства малеинового ангидрида в турецкой провинции Коджаэли «Татнефть» объявила еще в 2021 году. Предприятие предполагалось разместить в особой экономической зоне Gebkim. Строительство завода компания TN Maleik Petrokimya A.S. начала в 2022 году.
Изначально запуск производства планировали на 2024 год, однако информации о вводе объекта в эксплуатацию так и не появилось.
Малеиновый ангидрид считается одним из ключевых продуктов нефтехимической отрасли. Его используют при производстве пластмасс, синтетических смол, лакокрасочных материалов, клеевых составов и различных химических компонентов.
Кроме того, вещество востребовано при выпуске композитных материалов и полиэфирных смол, применяемых в автомобилестроении, судостроении, энергетике и строительной индустрии.