Свердловские предприятия наращивают выпуск хлеба и молочной продукции

Свердловские производители хлеба и молочной продукции обновляют оборудование, запускают новые линии и увеличивают объемы выпуска. Эти меры должны укрепить продовольственную безопасность региона и обеспечить магазины свежей местной продукцией.
По данным областного МинАПК, на Среднем Урале ежегодно производят более 140 тысяч тонн хлеба и свыше 400 тысяч тонн молока и молочной продукции. До 90% хлебобулочных и молочных товаров на полках свердловских магазинов выпускают местные предприятия.
Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова во время рабочего визита оценила мощности Хлебозавода № 7 в Березовском. Предприятие выпускает около 12 тысяч тонн популярных сортов хлеба и сдобной продукции в год. Для расширения ассортимента на заводе запустили единственную в Свердловской области линию по производству коржиков. Спрос на продукцию оказался высоким, поэтому до конца 2026 года в цехе планируют установить вторую такую линию. После этого предприятие сможет выпускать до 6 тысяч коржиков в час.
Новые производственные линии также представили в уральском филиале Белгородского молочного комбината. Дополнительное оборудование и емкости для молока позволят увеличить выпуск молочной продукции вдвое. На предприятии также развивают роботизацию производственных процессов. Кроме того, завод подготовил новый продукт — первое в России молоко с экстрактом липы. В ближайшее время его планируют вывести на прилавки свердловских магазинов.
Увеличение выпуска социально значимых продуктов соответствует задачам нацпроекта «Продовольственная безопасность».