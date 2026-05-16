Свердловские предприятия наращивают выпуск хлеба и молочной продукции

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова во время рабочего визита оценила мощности Хлебозавода № 7 в Березовском. Предприятие выпускает около 12 тысяч тонн популярных сортов хлеба и сдобной продукции в год. Для расширения ассортимента на заводе запустили единственную в Свердловской области линию по производству коржиков. Спрос на продукцию оказался высоким, поэтому до конца 2026 года в цехе планируют установить вторую такую линию. После этого предприятие сможет выпускать до 6 тысяч коржиков в час.