Гендиректор «Белджи» сказал, снизятся ли цены на авто после открытия нового цеха

Генеральный директор «Белджи» Геннадий Свидерский сказал, снизятся ли цены на автомобили после открытия нового цеха, пишет sb.by.
Глава «Белджи» рассказал, что в 2026 году на предприятии начнется реализация второго этапа модернизации, включающая строительство цеха штамповки.
— Это будет крупногабаритная штамповка. Сейчас завершается проектирование, в мае начали строительство, закупку оборудования. Думаю, в следующем году штамповочное производство будет введено в эксплуатацию, — прокомментировал Свидерский.
Гендиректор «Белджи» пояснил, что за счет изготовления деталей на предприятии сократятся транспортные расходы. А после ввода цеха в эксплуатацию вырастет уровень локализации, произойдет снижение транспортных расходов на доставку машинокомплектов, предприятие сможет сэкономить на логистике, производство станет более эффективным.
Гендиректор предприятия пояснил, что в целом на заводах полного технологического цикла при повышении мощности производства до 120 тысяч единиц в год экономически эффективнее иметь собственное штамповочное производство. И добавил, что классическое производство легковых авто нужно начинать с металлического листа и заканчивать готовым автомобилем.
— У нас уже внедрены процессы сварки, окраски, сборки, а цех штамповки позволит нам значительно сократить логистические затраты, — отметил он.
Также Свидерский сказал, что запуск цеха штамповки повлияет на себестоимость продукции и отразится на цене на автомобили:
— Себестоимость, конечно, станет ниже.
И уточнил, что конечная цена будет определяться рыночным спросом.
Напомним, в феврале стало известно, что «Белджи» построит вторую очередь завода после требования президента Беларуси сделать на 100% собственный автомобиль.
А еще сообщали, что «БЕЛДЖИ» продал рекордное количество электромобилей и гибридов в апреле.
Тем временем МАРТ Беларуси и семь маркетплейсов договорились о продаже ряда товаров.