Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректор «Белджи» сказал, снизятся ли цены на авто после открытия нового цеха

Гендиректор «Белджи» высказался о снижении цен на авто после открытия нового цеха.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор «Белджи» Геннадий Свидерский сказал, снизятся ли цены на автомобили после открытия нового цеха, пишет sb.by.

Глава «Белджи» рассказал, что в 2026 году на предприятии начнется реализация второго этапа модернизации, включающая строительство цеха штамповки.

— Это будет крупногабаритная штамповка. Сейчас завершается проектирование, в мае начали строительство, закупку оборудования. Думаю, в следующем году штамповочное производство будет введено в эксплуатацию, — прокомментировал Свидерский.

Гендиректор «Белджи» пояснил, что за счет изготовления деталей на предприятии сократятся транспортные расходы. А после ввода цеха в эксплуатацию вырастет уровень локализации, произойдет снижение транспортных расходов на доставку машинокомплектов, предприятие сможет сэкономить на логистике, производство станет более эффективным.

Гендиректор предприятия пояснил, что в целом на заводах полного технологического цикла при повышении мощности производства до 120 тысяч единиц в год экономически эффективнее иметь собственное штамповочное производство. И добавил, что классическое производство легковых авто нужно начинать с металлического листа и заканчивать готовым автомобилем.

— У нас уже внедрены процессы сварки, окраски, сборки, а цех штамповки позволит нам значительно сократить логистические затраты, — отметил он.

Также Свидерский сказал, что запуск цеха штамповки повлияет на себестоимость продукции и отразится на цене на автомобили:

— Себестоимость, конечно, станет ниже.

И уточнил, что конечная цена будет определяться рыночным спросом.

Напомним, в феврале стало известно, что «Белджи» построит вторую очередь завода после требования президента Беларуси сделать на 100% собственный автомобиль.

А еще сообщали, что «БЕЛДЖИ» продал рекордное количество электромобилей и гибридов в апреле.

Тем временем МАРТ Беларуси и семь маркетплейсов договорились о продаже ряда товаров.