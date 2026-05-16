Строительство Судебного квартала на Тучковом буяне подорожало до 62,5 млрд

Работы по строительству Судебного квартала и Дворца танца Бориса Эйфмана, возводимого в Петербурге на Петроградской стороне, выросли в цене на 5,7 млрд рублей. Сейчас стройка на Тучковом буяне оценивается в 62,5 млрд.
Соответствующие изменения 13 мая внесли в контракт, который, согласно данным ЕИС «Закупки», был рассчитан на 56,8 млрд рублей. В новой версии документа увеличились расходы на 2026 год — с 7,8 млрд до 12,7 млрд рублей. В 2027 году планируется потратить 776 тыс. рублей. К слову, ранее расходы на 2027−2028 годы не оговаривались, хотя контракт рассчитан до 31 декабря 2028-го. Соответственно выросла и статья расходов на НДС в размере 22% — ранее на эту часть налога закладывалось 1,4 млрд, а теперь сумма налоговых отчислений по ставке достигла 2,4 млрд рублей.
К слову, это не первое изменение стоимости контракта — предыдущее произошло год назад. В опубликованной 23 мая 2025-го версии контракта сумма затрат выросла почти на 20 млрд — с 37 млрд рублей.
Напомним, комплекс строится на Тучковом буяне, где ранее городские власти обещали организовать общедоступный парк. Там должны появиться административные здания Верховного суда и жилой комплекс для его сотрудников, а также Дворец танца Бориса Эйфмана. В октябре минушего года, к слову, сообщалось о его 60%-ной готовности.