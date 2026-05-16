Годовой план строительства жилья в Татарстане выполнен на 58%

Такие данные сообщил на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.
Совещание по видео-конференц-связи всех муниципалитетов региона провел Премьер-министр Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
В коммерческом строительстве сдали 70% намеченного объема: 80 многоквартирных домов, площадь квартир в сумме превышает 725 тысяч кв. метров.
По программе социальной ипотеки из 108 домов общей площадью свыше 150 тыс. кв. метров построено 10 площадью более 57 тыс. кв. метров. То есть, план года выполнен на 38%.
В индивидуальном строительстве сдали 54% плана — 1 млн 61 тыс. кв. метров жилья.
Марат Айзатуллин подробно отчитался о выполнении 4-х программ обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Среди детей-сирот жилье должен получить 641 человек. Заключили госконтракт на приобретение 49 помещений за счет софинансирования из федерального бюджета. Квартиры для детей-сирот находятся в 45-ти строящихся МКД.
Среди многодетных семей с пятью и более детьми 23 получателя. На сегодня оформлены все 23 сертификата на получение жилья общей площадью 2340 кв. метров. Государственный жилищный фонд Татарстана занимается подбором квартир для получателей.
В категории «Молодые семьи» в 2026-м 61 получатель: использовали средства субсидии 24 семьи, остальные продолжают подбор квартир.
В четвертой категории (вынужденные переселенцы, переселенцы с Крайнего Севера, ликвидаторы аварии на ЧАЭС) оформили 2 сертификата из трех, 1 из двух один реализован.
Ранее сообщалось, что Татарстан входит в число лидеров по строительству жилья в России.