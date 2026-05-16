Тарифы на ЖКУ подорожают в Беларуси с 1 июня

Белорусы будут больше платить по тарифам жилищно-коммунальных услуг с 1 июня. Это определяет постановление Совмина (№ 93 от 25 февраля 2026 года), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
В частности, в Беларуси повышаются тарифы отопления и горячего водоснабжения и электроэнергии, которая используется для нужд отопления. Так, с начала лета стоимость тепловой энергии вырастет на 7,3% и составит 29,2224 рубля за одну гигакалорию.
В среднем платежи за коммунальные услуги вырастут примерно на 3,12 белорусского рубля. Большая часть суммы — примерно 2,6 рубля придется на отопление, еще 0,53 рубля — затраты на горячее водоснабжение.
Еще с 1 июня меняется тариф на электроэнергию, который вырастет на 7,3% — до 0,0487 рубля за один киловатт-час.
Напомним, что в Беларуси в рамах двухэтапного механизма пересмотра тарифов первое повышение из-за погодных условий было перенесено на 1 марта, а второй этап будет вступать по графику — с 1 июня.
Повышенные тарифы применяются для граждан, не занятых в экономике официально, собственников жилья, где никто не зарегистрирован, владельцев недвижимости, где зарегистрировано частное унитарное предприятие.