Эксперт БРИКС: Казань может стать центром исламского финансирования в России

Столица Татарстана способна превратиться в центр исламского финансирования в России. Об этом сообщил директор исследовательского центра НИУ «Высшая школа экономики», эксперт транспортной подгруппы Делового совета БРИКС Марат Зембатов.
Татарстан, наряду с Чечней, Дагестаном и Башкортостаном, является базовой площадкой для проведения эксперимента по внедрению партнёрского финансирования в России. По словам Зембатова, перспектива превращения Казани в центр такого финансирования не только перспективна, но и абсолютно реальна в краткосрочной перспективе.
Эксперт назвал несколько факторов, способствующих такому развитию событий. Во-первых, активная позиция финансово-кредитных учреждений республики, которые вошли в эксперимент с самого старта формирования реестра участников, который ведет Банк России. Во-вторых, Казань признана культурной столицей исламского мира по версии Организации исламского сотрудничества. Диверсификация от культуры к финансам, резюмировал Зембатов, выглядела бы абсолютно логичной — особенно с учетом высокого промышленного, финансового и человеческого потенциала республики, сообщает «Вечерняя Казань».
Напомним, Казань официально получила статус культурной столицы исламского мира. В честь этого в городе прошел торжественный прием с участием высокопоставленных гостей.