В Омске ищут сотрудника на зарплату 200 тысяч рублей

В Омской области акционерное общество «Омское монтажное управление специализированное № 1» объявило набор сварщиков. Компания готова трудоустроить до десяти специалистов, предлагая заработную плату до 200 тысяч рублей. Вакансия опубликована на портале «Работа России».
В обязанности сотрудников входит сварка технологических трубопроводов с обязательным рентгенконтролем. Кандидаты должны иметь среднее профессиональное образование и квалификацию не ниже второго разряда. Также приглашаются выпускники техникумов, колледжей и училищ, желающие получить практический опыт в сфере сварочного производства.
Место работы указано на улице Доковский проезд, 2, что в Советском административном округе.