В Омске закроется ещё один магазин «Центр-книга»

В Омске до конца года закроются два магазина сети «Центр-книга». Об этом сообщил управляющий сети Илья Иванов изданию РБК Омск.
11 мая в официальной группе сети во «ВКонтакте» было объявлено о распродаже, которая продлится две недели и предложит книги, канцтовары, настольные игры и сувениры за полцены в магазине на площади Серова. Илья Иванов уточнил, что это не означает немедленного закрытия магазина, оно ожидается до конца года.
«Мы приняли решение об этом в связи с падением спроса за последние два месяца, увеличением арендной платы и изменением в налогообложении. Сейчас мы организовали распродажу, чтобы у людей была возможность купить книги, и они не превратились в макулатуру», — заявил журналистам управляющий.
Также окончательное закрытие ожидает ещё один магазин «Центр-книга», расположенный в торгово-офисном комплексе «Метромолл» на улице 70 лет Октября. Эта торговая точка, где уже проводились несколько распродаж, должна прекратить свою работу в ближайшие два месяца.
В Омске продолжают функционировать еще два магазина «Центр-книга» — на улице Ленина и на пересечении проспекта Мира с улицей Нефтезаводской. Как отметил Илья Иванов, эти точки «пока держатся».
Напомним, ранее закрылись книжные магазины сети на улице Маяковского, в ТК «Амурский», а также на проспекте Мира, 38 и проспекте Маркса, 29.
Согласно информации на старом сайте «Центр-книги», в 2018 году в Омске работало 12 розничных точек сети, а к весне 2026 года открытыми оставались только 4 магазина.