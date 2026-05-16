Дмитрий Старостин представил лучшие практики экспортного сотрудничества Нижегородской области с арабскими странами на KazanForum

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин принял участие в торгово-промышленном диалоге Российско-Арабского делового совета «Россия — Арабский мир», прошедшем в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» (18+). Форум проходит 12−17 мая, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В ходе сессии участники обсудили развитие преференциальной торговли между Россией и арабскими странами, государственную поддержку экспортных проектов, возможности российских регионов для развития внешнеэкономической деятельности, а также перспективные направления сотрудничества и выхода отечественных компаний на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Дмитрий Старостин представил промышленный, технологический и экспортный потенциал Нижегородской области, а также рассказал о практиках региона по развитию сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Речь шла о продвижении нижегородских ИТ-решений, агропромышленной продукции, развитии международной кооперации, а также поддержке компаний, выходящих на зарубежные рынки.
По его словам, регион делает ставку на направления, наиболее востребованные для стран Персидского залива, включая обеспечение продовольственной безопасности, развитие цифрового суверенитета и внедрение технологий «умной» экономики.
«Нижегородская область сегодня предлагает не только поставки продукции, но и полноценное технологическое взаимодействие. Наш экспорт становится более диверсифицированным: наряду с промышленной и агропромышленной продукцией активно развиваются ИТ-решения, цифровые сервисы и высокотехнологичные направления. Уже сейчас три нижегородские ИТ-компании имеют представительства и работают в экономических зонах ОАЭ. Еще десять проходят акселерацию для выхода на зарубежные рынки. Мы постепенно переходим к новой модели международного сотрудничества: выстраиваем присутствие на местах через партнерства, частичную локализацию и совместные проекты с зарубежными коллегами», — подчеркнул Дмитрий Старостин.
Он также напомнил, что регион ведет регулярные консультации с Торгово-промышленной палатой Дубая в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и информационных технологий, что оказывает положительный эффект на развитие взаимодействия с представителями из арабских стран.
Кроме того, в рамках деловой программы форума состоялся ряд международных встреч. В частности, переговоры с президентом инвестиционного фонда AIM Global Foundation Дауд Аль Шезави, с которым в 2025 году правительство Нижегородской области подписало меморандум о взаимопонимании.
Прошли переговоры с заместителями хокимов Навоийской и Кашкадарьинской областей республики Узбекистан. Обсуждались вопросы развития торгово-экономических связей, создания совместных фермерских лавок, поставок продовольственной продукции, а также сотрудничества в сфере информационных технологий и научно-образовательного обмена.
Отдельное внимание было уделено развитию гуманитарного взаимодействия на встрече с руководством министерства туризма, культуры и искусства Малайзии.
Напомним, что национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
Справка.
По итогам 2025 года 55 предприятий малого и среднего бизнеса Нижегородской области заключили 159 экспортных контрактов на сумму 1,63 млрд рублей при содействии Центра поддержки экспорта Нижегородской области.