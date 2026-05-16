Размер компенсации при сносе домов установили в Минске до конца 2026 года

Согласно документу, размер усредненного показателя компенсации заказчиками, застройщиками строительства домов бюджету города стоимости жилых помещений составит 9,9%. Это касается помещений, которые предназначены для переселения людей из жилых домов под снос в связи с предоставлением земельных участков под строительство нового жилья.
Этот размер компенсации будет действовать до конца текущего года.
Отмечается, что заказчики и застройщики домов исходя из общей площади помещений строящегося дома должны компенсировать местному бюджету стоимость жилых помещений под снос, из которых будут переселяться люди, а земельные участки потом будут передаваться под жилищное строительство.
Компенсация осуществляется безвозмездной передачей в коммунальную собственность жилых помещений или перечислением денег по усредненному показателю по населенному пункту. Этот параметр ежегодно устанавливают местные исполкомы.