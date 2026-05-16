Продавцам мороженого в Петербурге предлагают почти 93,5 тыс. рублей в месяц

С приближением тёплого сезона работодатели в Санкт-Петербурге активизировали наём сезонных сотрудников и подняли зарплаты. Согласно данным Авито Работы, самой высокооплачиваемой вакансией этой весной стала позиция продавца мороженого: среднее предложение достигло 93 463 рублей в месяц, что на 34% больше, чем год назад. Чуть меньше — 86 289 рублей — предлагали продавцам кваса и прохладительных напитков (+36% за год).