Казахстан привлек $20,5 млрд инвестиций в 2025 году — правительство

АСТАНА, 16 мая — Sputnik. Казахстан демонстрирует устойчивые темпы роста ВВП, сопоставимые с рядом динамично развивающихся экономик.

Источник: Sputnik.kz

Об этом заявил ведущий экономист Всемирного банка Кристос Костопулос в Астане на встрече с премьер-министром республики Олжасом Бектеновым. Стороны обсуждали меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана.

Это создает основу для перехода к новому этапу развития, отметил он. Также эксперт подчеркнул важность внедрения инноваций в рост производительности труда: используя рыночные механизмы, необходимо стимулировать компании к активному применению современных технологий.

Как заявил зампремьера, министр национальной экономики Серик Жумангарин, правительство реализует новую проактивную инвестиционную политику. В 2025 году Казахстан привлек $20,5 млрд инвестиций против $17,9 млрд годом ранее.

«Вместе с тем, в рамках перехода к новой модели экономического развития, принимаются меры по повышению производительности труда, внедрению технологий и развитию человеческого капитала. В числе приоритетных направлений обозначены углехимия, нефтегазохимия, химическая промышленность, металлургия, переработка продукции АПК, туризм и фармацевтика. Также ведется работа по привлечению ведущих мировых компаний для реализации совместных проектов», — отметили в правительстве.

Озвученные экспертами рекомендации премьер поручил закрепить в плане действий по реализации социально-экономических реформ.

Президент уделяет приоритетное внимание наращиванию темпов диверсификации экономики и дальнейшему улучшению инвестклимата, подчеркнул Бектенов. С принятием новой Конституции Казахстан переходит на новый этап своего развития.