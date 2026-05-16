Петербургские вузы повысили цены перед стартом приёмной кампании

Петербургские вузы готовятся к старту приёмной кампании. Некоторые весьма солидно подкорректировали цены на обучение. Самый высокий ценник в этом году у Горного университета, НИУ ВШЭ (СПб) и СПбПУ.
Горный университет императрицы Екатерины II уже второй год подряд возглавляет рейтинг самых дорогих вузов, отмечает «Деловой Петербург». Здесь установили единую цену для всех специальностей на очной форме обучения — 400 тыс. рублей в семестр. Обучение в аспирантуре для российских и иностранных граждан по очной форме обойдётся в 800 тыс. рублей в семестр.
В «Вышке» цены пониже, но тоже кусаются: за один учебный год на направлении «Архитектура и дизайн» придётся заплатить 740 тыс. руб, «Медиакоммуникации» — 680 тыс., «Юриспруденция» — 600 тыс., «Политология» и «Международные отношения» — по 540 тыс., «Филология» и «История» — 470 тыс. рублей в год.
На третьем месте Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Дороже всего тут учиться на дизайнера (544 тыс.), а вот инженерные специальности стоят намного дешевле, чем в Горном или ВШЭ — по 290−330 тыс. рублей.
Творческие вузы — Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов и Санкт-Петербургский государственный университет культуры — запрашивают по 450−539 тыс. рублей в год. При чём дороже всего учиться на режиссёра и актёра (539 и 515 тысяч в год в первых двух вузах соответственно. «Актёрское искусство» в СПбГИК обойдётся в 450 тыс. рублей).
В Ленинградском государственном университете имени А. С. Пушкина, Санкт-Петербургском государственном технологическом институте и Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения со студентов планируют брать по 200−350 тыс.
Разброс в ценах велик, однако сэкономить можно, получая образование заочно — в ЛГУ, СПбГТИ, СПбГУП и ГУАП год обучения стоит от 70 до 120 тыс. рублей. Пока ещё неясно, какой вуз Петербурга будет самым дорогим — цены на 2026/27 учебный год ещё не обнародовали Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО, СПбПУ и другие.
