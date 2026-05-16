Власти Минска установили компенсацию при сносе домов до конца 2026 года

Так, властями определен показатель компенсации стоимости жилья для переселения из подлежащих сносу домов на 2026 год. Усредненный показатель компенсации заказчиками, застройщиками строительства домов городскому бюджету стоимости жилья составит 9,9%. Это коснется помещений, предназначающихся для переселения минчан из жилых домов под снос в связи с предоставлением земельных участков под строительство нового жилья.