Власти Минска установили компенсацию при сносе домов до конца 2026 года

Мингорисполком установил размер компенсации при сносе домов в Минске до конца 2026 года своим решением, которое опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
Так, властями определен показатель компенсации стоимости жилья для переселения из подлежащих сносу домов на 2026 год. Усредненный показатель компенсации заказчиками, застройщиками строительства домов городскому бюджету стоимости жилья составит 9,9%. Это коснется помещений, предназначающихся для переселения минчан из жилых домов под снос в связи с предоставлением земельных участков под строительство нового жилья.
Данный размер компенсации будет действителен до конца 2026 года.
Таким образом, исходя из общей площади помещений строящегося дома, заказчики и застройщики должны компенсировать местному бюджету стоимость домов под снос, из которых будут переселены жильцы, а земельные участки потом будут переданы под жилищное строительство.
Компенсацию осуществляют в формате безвозмездной передачи в коммунальную собственность жилья или перечислением денег по усредненному показателю по населенному пункту. Данный параметр каждый год устанавливают местные власти.
