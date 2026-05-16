Нижегородский университет будет готовить кадры для космической отрасли

ННГУ выиграл конкурс Министерства науки и высшего образования РФ, проводившийся в рамках федерального проекта «Кадры для космоса».

ННГУ имени Лобачевского выиграл грант на создание программы по спутникостроению и космической связи.

Университет стал победителем конкурса Министерства науки и высшего образования РФ, проводившегося в рамках федерального проекта «Кадры для космоса». Этот проект призван сформировать комплексную систему подготовки высококвалифицированных кадров для ракетно-космической отрасли.

Конкурсная комиссия высоко оценила достижения Передовой инженерной школы университета «Космическая связь, радиолокация и навигация».

Новая программа позволит выпускникам успешно трудоустраиваться в профильных компаниях отрасли, включая индустриальных партнёров университета: аэрокосмические гиганты «Бюро 1440», «Геоскан» и других.