Нижегородский университет будет готовить кадры для космической отрасли

ННГУ имени Лобачевского выиграл грант на создание программы по спутникостроению и космической связи.
Университет стал победителем конкурса Министерства науки и высшего образования РФ, проводившегося в рамках федерального проекта «Кадры для космоса». Этот проект призван сформировать комплексную систему подготовки высококвалифицированных кадров для ракетно-космической отрасли.
Конкурсная комиссия высоко оценила достижения Передовой инженерной школы университета «Космическая связь, радиолокация и навигация».
Новая программа позволит выпускникам успешно трудоустраиваться в профильных компаниях отрасли, включая индустриальных партнёров университета: аэрокосмические гиганты «Бюро 1440», «Геоскан» и других.