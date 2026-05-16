Строительная готовность станции метро «Театральная» в Самаре составляет 82%

Строительная готовность станции метро «Театральная» в Самаре достигла 82%. Об этом сообщили в региональном минстрое.

Источник: Коммерсантъ

Монолитные конструкции сооружения выполнены на 95,5%, а аналогичные работы на пешеходных выходах, вентиляционных объектах и узлах технического обеспечения завершены на 75%.

На текущем этапе ведутся отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций, устройство станционных выходов и подготовка инфраструктуры пассажирского комплекса.

В настоящее время решаются вопросы сноса ранее расселенных домов, подготовки к ремонту дорожного покрытия и организации благоустройства территории после завершения основных строительных работ.