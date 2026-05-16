Минэнерго Казахстана сообщило о переговорах с Германией по нефти

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провел встречу с послом Германии в Астане Моникой Иверсен, в ходе которой стороны обсудили обеспечение стабильных поставок казахстанской нефти на немецкий рынок. Об этом сообщили в Минэнерго республики.

В ведомстве уточнили, что переговоры были посвящены текущему состоянию сотрудничества в нефтяной отрасли и перспективам дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере.

По данным министерства, Казахстан и Германия подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении партнерства и сохранении устойчивых поставок сырья.

В первом квартале 2026 года экспорт казахстанской нефти в Германию составил 730 тысяч тонн. Это на 353 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что с 1 мая поставки нефти из Казахстана в Германию будут осуществляться в обход трубопровода «Дружба». Решение связано с техническими особенностями маршрута.

В Минэнерго Казахстана заявили, что в мае республика перенаправит 260 тысяч тонн нефти через российский порт Усть-Луга, а также через инфраструктуру Каспийский трубопроводный консорциум.

Транспортировку нефти по территории России обеспечивает КазТрансОйл с использованием системы Транснефть. Затем сырье проходит через территорию Белоруссии по системе Гомельтранснефть «Дружба» до пункта «Адамова застава», откуда поступает на нефтеперерабатывающий завод в Германии.

Поставки казахстанской нефти в Европу остаются важной частью энергетического сотрудничества между Астаной и странами ЕС. После сокращения поставок российских энергоресурсов европейские государства активнее диверсифицируют импорт нефти, включая увеличение закупок сырья из Казахстана.

