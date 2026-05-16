Китайские верфи могут начать строительство судов для российских компаний

Российским компаниям предложено рассмотреть возможность строительства контейнерных судов на верфях Китай с привлечением финансирования российских и китайских институтов развития. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Соответствующее предложение прозвучало по итогам заседания делового совета Дальнего Востока России и северо-востока КНР. В ходе встречи участники обсуждали развитие сотрудничества в сфере транспорта, логистики, судостроения, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

Как сообщил генеральный директор Фининвест и председатель российской части делового совета Александр Кахидзе, уже сейчас может быть реализован проект регулярных железнодорожных шаттлов через пункты пропуска Гродеково — Суйфэньхэ и Камышовая — Хуньчунь.

По его словам, маршруты планируется связать с крупнейшим российским сухим портом Артем.

В мероприятии приняли участие более 200 представителей свыше 100 российских и китайских компаний. Стороны также обсудили создание профильных рабочих групп по транспорту, логистике, туризму, финансам, а также научно-техническому и промышленному сотрудничеству.

Кроме того, рассматривалась возможность открытия постоянных представительств делового совета во Владивосток и Пекин.

На фоне санкционных ограничений и изменения логистических маршрутов Россия активно расширяет сотрудничество с Китаем в транспортной и судостроительной сферах. Китайские верфи считаются одними из крупнейших в мире по объемам строительства торговых судов и контейнеровозов.

