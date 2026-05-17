Нацбанк установил курс доллара и курс евро на 17 мая

Национальный банк определил курсы валют на 17 мая, воскресенье. Так, на этот день курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены в значениях, установленных еще перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 17 мая, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7697 белорусского рубля, 1 евро — 3,2430 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8183 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 15 мая, и субботу, 16 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись и в воскресенье, 17 мая.
