Аналитики описали четыре сценария катастрофы из-за блокады Ормуза

Мировой рынок нефти завис в точке неопределенности. Ормузский пролив заблокирован почти три месяца, и хотя стоимость барреля пока держится в районе $100, это лишь затишье перед бурей. К концу года экономику планеты может накрыть как ценовой ураган, так и война демпингов, сообщают «Известия».

Первый сценарий — затяжная блокада. Если пролив останется закрытым на 80−90 процентов, к осени стратегические запасы не устоят. Альтернативные маршруты вроде старых трубопроводов в Средиземное море способны дать не более пары миллионов баррелей в сутки. К декабрю дефицит станет невыносимым, и котировки Brent поползут к отметке в $200.

Второй сценарий — резкая эскалация с прицельным уничтожением инфраструктуры Саудовской Аравии. Такой удар разрушит физическую возможность добычи надолго. В случае подобного форс-мажора ценник в $250 за баррель окажется лишь промежуточной станцией на пути вверх, запуская процесс деиндустриализации целых континентов.

Третий путь — американский изоляционизм. На фоне рекордных цен на бензин внутри Штатов, Трамп может просто запретить экспорт сырья. Тогда заокеанский эталон WTI рухнет до $75−100, а европейский и азиатский рынки останутся без 6 млн американских баррелей. Это создаст тектонический разрыв: мировые цены улетят к $300, а США превратятся в самодостаточную крепость.

Четвертый, оптимистичный сценарий предполагает дипломатический прорыв. Однако открытие Ормуза и шоковое затоваривание рынка тоже не принесет счастья. Выход ОАЭ из пакта и война за долю между бывшими членами ОПЕК+ уронят Brent до $50−75 за баррель. При любом раскладе 2026 год спишет старые правила ценообразования нефти в утиль.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
